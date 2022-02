Kontaveit on Tallinna WTA-turniirist ilmajäämise üle nördinud: see oli hea võimalus, mis lasti käest

Esimeses setis suutis eestlanna panna oma paremuse maksma, kuid teises haaras Mertens täielikult kontrolli enda kätte ja eestlannal ei õnnestunud kuidagi tema vastu saada. Lõpuks läkski teine sett nulliga belglannale. Olgu mainitud, et Mertensi näol on tegu Kontaveidi jaoks keerulise vastasega, kes eelnevas kolmes omavahelises mõõduvõtus Eesti esireketist parem oli.

Kontaveit tunnistas, et pole meeldiv tunne, kui vastasel tuleb kõik välja ja ise ei õnnestu tema vastu midagi teha. «Ma olen Mertensiga ka enne seda tundnud. Ta mängib vahel nii, et keeruline on endal midagi teha. Ei ole kerge kuus geimi järjest kaotada ja mul ei juhtu seda üldse tihti. Üritasin otsustava seti alguses teha restardi ja teadsin, et pean natuke julgemalt ja agressiivsemalt mängima ja enda taset hoidma,» selgitas Kontaveit kohtumise järel Eesti ajakirjanikele.