Ukraina korvpallikoondislane jagas kodumaal toimuvate õuduste tagamaid: 10 päeva peitsime end keldris pommide eest

«Olime terve perekonnaga Harkivis, kui sõda algas. Esimesed 10 päeva lihtsalt peitsime end keldris pommide eest. Pärast seda saime aru, et olukord läheb siin ainult hullemaks ning pidime leidma võimaluse põgenemiseks.

Meil vedas, et juhuslikult internetist leitud vabatahtlikud aitasid mu perekonnal Harkivist lahkuda. Mu isa ja vend liikusid Kiievi poole, ent ema ja vanaemad läbisid ebareaalse teekonna, et jõuda lõpuks autoga Slovakkiasse,» lausus Sidorov, kes kinnitas, et vähemalt tema perekonnaga peaks tänasel päeval, arvestades olukorda, kõik ohutu olema.