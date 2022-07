Agent avaldas, kuidas venelased välismängijaid oma klubidesse meelitavad

«Enne fikseeriti KHLi lepingud rublades. Meie tuttavad Venemaal on jaganud infot, et nüüd tehakse seda ka eurodes ning dollarites. Ilmselt tehakse seda välismängijate meelitamiseks, ütles Kork Iltalehtile.

«Muudatus on märkimisväärne, sest rubla kõikuv kurss on eelnevalt kõvasti Vene klubidest saadavat palka alla kiskunud. Samuti on hetkel keeruline rublasid vahetada, näiteks Soomes ei saa seda hetkel üldse teha,» rääkis agent.