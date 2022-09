Tänak maailmameistriks tulnud Virvesest: ta on palju targem kui mina olin

«Ta on teinud imelist tööd ning on kindlasti palju targem kui mina omal ajal olin. Ta võitis selle ralli siin tänu väga targale sõidule ning on tegelikult terve hooaja olnud äärmiselt stabiilne. Lisaks on ta näinud meeletult vaeva, et hooaja tarbeks vajaminev raha kokku kraapida,» tunnustas Tänak 12 aastat nooremat ametivenda.

«Tean väga hästi, kui raske on see tema jaoks olnud. Käia erinevate uste taga kraapimas ning küsida ühte dollarit siit ja ühte dollarit sealt. See [MM-tiitel] on seega tulnud äärmiselt raskelt, kuid selles mõttes on asi aus, et nüüd kaasneb sellega ka väärt auhind,» viitas Tänak tõsiasjale, et järgmisel aastal avaneb Virvesel võimalus neljal etapil M-Spordi ridades juba WRC2-klassis kihutada.