Venelased tervitasid fanfaaridega poksimaailma otsust neid tagasi võistlema lasta

«Meie riigi ajaloost võib leida mitmeid olümpiavõitjaid, kes on kirjutanud enda nime poksi ajalukku. IBA positsioon vastab kõikidele spordimaailma reeglitele. Sport peab jääma poliitikast puutumata ja sportlased, ükskõik, mis riigist nad ka pärit pole, peaksid olema võrdsed ja võistlema samadel tingimustel. Ma loodan, et teisedki rahvusvahelised alaliidud järgivad IBA eeskuju ja demonstreerivad venelasi võistlema lubades oma tõelisi väärtusi,» lausus Matõtsin.

Fanfaaride rõõmuheli oli sealjuures kuulda ka Kremlist, kus president Vladimir Putini kõneisik Dmitri Peskov lubas võidukat võitlust jätkata: «See on väga tähtis ja positiivne uudis. Meie tippsportlased peaksid omama õigust rahvusvahelisel areenil võistelda ja kavatseme vastavat võitlust ka jätkata. See [IBA otsus] pole põhjus loorberitele puhkama jäärda, kuna tegemist on väga haruldase näitega, kus alaliit tõesti sportlaste huvide eest seisab.»