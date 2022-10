F1 tiimi omanik: Schumacher on küll talendikas, ent ta sõidab palju vormeleid puruks

F1-s on järgmiseks hooajaks vakantsed veel kaks sõitjakohta. Üks koht ootab täitmist nii Williamsi kui ka Haasi meeskonnas. Just viimase ridades on kihutanud viimased kaks hooaega Schumacher, ent seda erilise eduta.

Kui mullu oli Haas üks kehvemaid meeskondi F1-s, siis tänavu on panustatud vormeli arendusse oluliselt rohkem ning punktikohtade eest käib pidevalt võitlus. Sellele vaatamata on Schumacher teeninud 18 võidusõiduga 12 punkti. Meeskonna omaniku Gene Haasi sõnul on tegemist liiga väikse numbriga.

USA ärimees tõdes, et Schumacher peab viimase nelja etapiga enda tulemusi selgelt parandama. «Soovime talle anda piisavalt aega, et end F1-s tõestada, aga liiga palju oodata ka ei ole võimalik. Mickus on väga palju potentsiaali, aga ta maksab meile terve varanduse. Ta lõhub palju vormeleid ja see nõuab meilt raha, mida meil lihtsalt pole,» lausus Haas.