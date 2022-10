Viide Tänakule? Toyota koosseisu otsus tehakse üle Latvala pea

«Kui võidad kõik, mis võtta annab, siis kas on põhjust midagi muuta?» on Latvala viimaste nädalate jooksul korduvalt mõista andnud, et sooviks samas koosseisus jätkata. Kataloonia ralli järel sai kuluma kippunud tsitaat pisikese, ent olulise täienduse.

«Ma ei saa ametlikult midagi öelda, aga küsimus seisneb: «kui võidad kõik MM-tiitlid, siis kas on mõtet midagi muuta?» Aga see pole minu otsustada. Loodetavasti saab Jaapani ralli eel midagi selgeks,» ütles Latvala pressikonverentsil.

See tähendab, et koosseisu panevad paika soomlasest tiimijuhi ülemused. Pole saladus, et Toyota presidendil Akio Toyodal on Tänakuga väga head suhted. Tema sõna võibki otsuse tegemisel määravaks saada.