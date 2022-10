Välbe ennustab Venemaa suusatamisele musta tulevikku

Rahvusvaheline suusaliit (FIS) pikendas Venemaa sportlastele määratud võistluskeeldu, mistõttu jäävad idanaabrid algaval hooajal MK-sarjast eemale. Välbe hinnangul jätab see otsus tugeva jälje kogu Venemaa suusaspordile.

«Ma ei hakka valetama, tase läheb halvemaks. See jutt ei käi ainult suusatamise, vaid kogu spordi kohta. Ilma rahvusvaheliste võistlusteta on kõik halvasti, kuid mitte surmavalt halvasti. Me ei peaks mõtlema tänasele, vaid tulevikule,» ütles Välbe väljaandele Sport24.