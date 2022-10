Ogier lükkas ümber aina valjemalt kõlava kuulujutu

Kaheksakordne maailmameister on tänavu Toyota rallitiimis autot jaganud Esapekka Lappiga ning Kataloonias teenis ta hooaja esimese võidu.

Ralli vältel kõlasid spekulatsioonid, et 38-aastane Ogier tahab järgmisel hooajal sõita täispika programmi. Belgia rahvusringhäälingule antud intervjuus lükkas prantslane selle jutud aga ümber.

«Kindlasti ei taha ma täiskohaga tagasi tulla. Hea oleks sõita mõnedel etappidel. Mul on hea meel, et olen pooliku kohaga suutnud säilitada hea rütmi. Olen õnnelik mees. Ainus tiitel, mis mind huvitab, on olla parim isa,» ütles prantslane.