Taas tõrkuva Hyundaiga võidelnud Tänak sihib Jaapanist ikkagi head tulemust

«Keeruline on sõita. Raske ka öelda, mida saab [auto juures] muuta,» lausus Tänak, kellele polnud meele järgi ka katse ikooniliseim osa, ca 380 m pikkune Isegami tunnel. Seda aga põhjusega: «Jäime tunnelis seisma, kuna see oli tolmu täis. Kapoti otsast kaugemale ei näinudki.»

Olgu siinkohal öeldud, et WRC-meestest on lisaks Sordole katkestanud ka Craig Breen, kes sõitis neljandal katsel vastu rajabarjääri. Lisaks on probleemid kimbutanud Sebastien Ogier'd (rehvipurunemine ja kolmeminutiline kaotus) ning Gus Greensmithi (katkine veovõll ja minutiline kaotus).