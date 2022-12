OTSEÜLEKANNE ⟩ Tiitlikaitsja Tartu Bigbank loodab kodusaalis Võru Barruse vastu asja lõpule viia

Enne mängu:

Et võrkpalli karikavõistlustel selgub finalist kahe mängu koondsummas on tartlased ühe jalaga juba karikafinaalis. Poolfinaali avamängus olid nad Võrust üle 3:1 (26:24, 25:21, 20:25, 25:16).

See tähendab, et nüüd oma kodusaalis toimuva kordusmängu võidu korral – olgu see siis 3:0, 3:1 või 3:2 – edeneks 17. detsembril toimuvasse karikafinaali just Tartu Bigbank. Lisaks aitaks neid ka 2:3 kaotus.