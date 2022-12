Messile pakuti vastuolu tekitanud bišti eest korralik summa

Kergest materjalist ning ehtsa kullaga kaetud riideese kingiks saamine on araabia kultuuris ülim au. Läänes leidis aga nii mõnigi, et tegu oli kohatu žestiga, sest Messi pidanuks ajaloolise MM-tiitli tõstma Argentina vutikoondise vormis. Antud juhul ürp seda varjas.

Avalikkusele pole küll teada, mida Messi hinnalise kingitusega teha kavatseb, kuid soovi korral on tal see võimalik müüa miljoni dollari ehk 942 000 euro eest Omaani poliitikule.

«Õnnitlen teid Omaani sultanaadi poolt MM-tiitli võitmise puhul. Araabia bišt on rüütellikkuse ja tarkuse sümbol. Pakun teile selle eest miljon dollarit. Olin staadionil, kui Katari emiir Messile bišti andis. Ta näitas maailmale meie kultuuri. See turniir näitas, et Araabia on ühtne. Kui Messi bišti maha müüb, paneme selle üles turniiri mälestuseks,» kirjutas Al-Barwani Twitterisse.