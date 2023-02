JÄRELVAADATAV ⟩ Liider Tartu Bigbank tegi Pärnuga kärmelt sotid selgeks

Võitjate parimana tõi diagonaalründaja Matej Šmidl 16 punkti (efektiivsus +11, rünnak 52%), nurgaründaja Tamur Viidalepp toetas teda 10 (+9, 43%) ja keskblokeerija Mart Naaber 8 (+5, 55%) punktiga.

Pärnu resultatiivseimad olid diagonaalründaja Kaur Erik Kais (11 punkti, +3, 53%) ja nurgamees Ivory Õuekallas (8 punkti, 0, 33%). STATISTIKA

Tabeliseis:

Balti liiga tabeliseis Foto: EVF

Enne mängu:

Tartu on sel hooajal olnud Balti liigas suurepärases hoos, sest 17 mängust on kaotatud vaid üks. 46 punkti annab neile liidrikoha ning kuigi Selver/TalTech on vaid ühe silma kaugusel, on pealinnaklubil kolm mängu rohkem peetud.

Pärnu hooaeg on kulgenud üle kivide ja kändude. Seitsme klubi konkurentsis hoitakse praegu viimast kohtu, saldoks neli võitu ja 16 kaotust.

Sel hooajal on Tartu ja Pärnu läinud vastamisi kolm korda ning kõik mängud on lõppenud taaralinlaste 3:0 võiduga.

Alar Rikbergi juhendataval Bigbankil on ees väga tihe graafik, lisaks neljapäevasele mängule on neid sel nädalal ootamas veel kaks kohtumist Läti klubide Jekabpilsi ja Daugavpisliga.

«Põhieesmärk on meie jaoks Balti liiga põhiturniiri võit kindlustada. Mul on hetkel vigastuste tõttu mitu mängijat väljas ja tuleb kombineerida mänguaja jagamist ja tulemuse saavutamist. Ei tahaks põhiturniiri võitja otsustamist viimastele mängudele jätta. Ja see nädal, mille põhiturniiri võitja vabaks saab (sest pääseb otse poolfinaali - toim.) kulub vigastustest taastumiseks jms marjaks ära. Sellest nädalast tahame seega kindlasti võtta maksimumpunktid,» sõnas Rikberg.