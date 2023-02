Neuville liitus Rovanperä ja Tänaku kriitikaga

Pärast rajaga tutvumist tõdes Neuville üllatuslikult, et eelnvalt kuuldud kriitika on asjakohane. «Mõned lõigud on naeruväärselt kiired ning neil on vaid paar kurvi. See pole just lõbus. Kui oled sõitja, otsid väljakutseid, mida pakub näiteks Rovaniemi,» tõi ta näiteks 2021. aastal sõidetud Lapimaa MM-ralli.

«Katsetega tutvumise ajal mõtlesin endamisi, et loodetavasti on need katsed vähemalt võistluste ajal huvitavad. Sõidame metsateedel, kus teised autod pole varem sõitnud. See tähendab, et teel pole jääd, vaid lihtsalt lumi. See omakorda tähendab, et kruus tuleb väga kiiresti välja,» andis Neuville mõista, et Rootsi MM-rallil võib probleeme tulla rehvidega.