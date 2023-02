Rootsis esikoha eest heitlev Tänak: meil pole siin vajalikke tööriistu, et autot oluliselt paremaks muuta

Tänaku katselõpu kommentaar: «Ma tahaksin Breeni rünnata, aga ei... see on raske. Mul pole seda tunnet. Üritame lihtsalt hakkama saada. Peaksime omavahel rohkem ühenduses olema [autoga].»

Tänaku katselõpu kommentaar : «Pole meil midagi varus. Tunne on juba praegu ebamugav, seda ka kõige lihtsamates kohtades. Pole just väga lõbus, kuid pingutan kõvasti.»

Tänaku katselõpu kommentaar : «See katse oli vähe parem: polnud nii kiire ja saime paremini hakkama. Tundub, et kurvid sobivad meile paremini.»

Lõunases meediaalas tõdes 2019. aasta maailmameister, et pingutab maksimaalselt ja eriti palju paremaks midagi muuta pole võimalik. «Meil pole selleks vajalikke tööriistu, millega olukorda siin parandada. Sel rallil tuleb praeguse autoga hakkama saada ja maksimaalne tulemus välja pigistada. Nõnda on eilsega võrreldes olukord täpselt sama. Püüame endast kõik anda,» lausus Tänak WRC All Live'ile.