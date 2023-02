Kergejõustikuliit selgitab, miks avalikustas tundliku distsiplinaarkomisjoni otsuse

«Otsustasime protokolli avaldada seoses kõrgendatud avaliku huviga, et meie saaksime omalt poolt olla nii läbipaistvad kui on võimalik, kaitstes samal ajal Eesti spordikogukonda – neid kõiki inimesi, kes on uurimise läbiviinud ekspertidega kohtunud ja andnud otsetunnistusi kui ka neid, kes vestlesid meie esindajatega, aga otsetunnistusi anda ei soovinud.

Oma rolli mängis kindlasti treener Mehis Viru reaktsioon ning talle tehtud etteheidete absoluutne ja kategooriline eitamine. Kindlasti oli tal valik käituda selles olukorras teisiti – kui tunnistajate ütluste järgi on koorunud aastakümnete pikkune treenitavate noorte mitmekülgne ahistamine ning treenerile täielikult ebasobiv, keelatud käitumine. Peame tegema kõvasti tööd, et meie sportlased tunneksid end turvaliselt, et treeneril ei tuleks mõttessegi küsida sportlaselt, et kas ta võib teda puudutada või temal käest kinni hoida või vaimselt ahistada, või veel palju, palju hullemat.