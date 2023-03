Iga maailmarekord on kergejõustikutähe Duplantise jaoks nagu rahapott

Duplantis viis nädalavahetusel Prantsusmaal toimunud teivashüppevõistlusel maailmarekordi 6.22 meetrini. Just maailmarekordid on 23-aastase teivashüppaja sissetuleku puhul oluline faktor, aga see mudel töötab natukene teistmoodi, kui ilmselt paljud arvavad.

Suured summad liiguvad Duplantis pangakontole eelkõige sponsorite kaudu. Kuid nendega on Duplantisel sõlmitud kokkulepe, et maailmarekordi boonust makstakse talle vaid ühe rekordi pealt aastas. Küll aga kasvab iga maailmarekordiga Duplantise järgmise aasta põhipalk.

«See tähendab, et tema lepingu baasväärtus kasvab pidevalt. Kui püstitad aastas vähemalt ühe rekordi, on sellel suur efekt. Ja Mondo jätkab rekordit püstitamist pikka aega,» lausus sportlase mänedžer Daniel Wessfeldt.

Duplantis on kindlasti üks enimteenivaid kergejõustiklasi. Ent kuna sportlaste sponsorlepingud on salajased, ei saa päris kindlalt väita, et tema teenistus oleks kergejõustikus suurim. «Tavaliselt on kergejõustikus suurima teenistusega maailma kiireim mees. Pärast Usain Bolti pole meil sellist inimest pole tekkinud. Seega pakuksin, et Mondo on tipus,» lausus Wessfeldt.