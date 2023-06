Tänak avaldas lootust, et tema sekeldused on selleks korraks selja taga

Finišis selgitas saarlane, miks. « Sõidaks nagu loomaaias: esmalt oli üks siga tee peal, seejärel kari sebrasid, kel oli täiesti savi sellest, et meie siin sõitsime,» põhjendas ta 15,2-sekundilist kaotust Sebastien Ogier'le.

Kolmandal katsel ükski väline tegur Tänaku sõitu ei mõjutanud. Küll krimpsutas ta jätkuvalt nina Ford Puma hoo üle. «Jutt on sama, mis eelmistel rallidel. Kiirus pole jätkuvalt veel see, kuid üritan lihtsalt eluga läbi tulla,» sõnas Esapekka Lappile 9,3 sekundit kaotanud saarlane.

Lõunases hooldusalas avaldas saarlane ennekõik lootust, et tema looma- ja rehvipurunemise kogemused on selleks puhuks selja taga. «Loodame seda. Mul oli hommikul kaasas kaks varurehvi ning ka pärastlõunal võtan riskide maandamiseks kaasa kaks tükki. Samas pole lõppude lõpuks vahet, kas sul on kaasa üks või kaks varu, kui sul tuleb rehvivahetamisele aega kaotada,» lausus saarlane.