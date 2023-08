Paljud kohad teevad Luka Dončićile haiget

NBAs Dallas Mavericksi esindav mitmekülgne pallur on oodatult olnud MMi üks säravamaid mehi, kui on keskmiselt saanud kirja 30 punkti, kaheksa lauapalli ja seitse resultatiivset söötu. Sloveenia võitis Dončići vedamisel kõik alagrupimängud, ent vastased polnud just kõige tugevamast puust ning Sloveenia esitused olid veenvast kaugel.