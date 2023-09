Kuigi WRC-sarjas on tänavu jäänud sõita veel neli etappi, siis uue hooaja alguseni on jäänud napilt üle nelja kuu. Ametlikult on sõitjakoht 2024. aastaks kindel vaid Thierry Neuville’il, kel on Hyundaiga sõlmitud leping. Tõenäoline tundub Kalle Rovanperä jätkamine Toyotas, kuid Sébastien Ogier’d on seostatud ka näiteks Hyundaiga. Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala avaldas aga läbirääkimiste tagamaid.