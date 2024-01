Selgusid korvpallikoondise kandidaadid EM-valimängudeks

26. veebruaril võõrustab Eesti rahvuskoondis Unibet Arenal Leedut. Mängule on tänaseks väljastatud ligi 75 protsent piletitest. Eesti Korvpalliliidu turundusjuhi Eerik Parvitsa sõnul on kodumängule oodata täismaja publikut. «Tänane seis näitab, et tulemas on täismaja. Ligi kuu aega enne mängu on saali täituvus ligi 75 protsenti. Lisaks kodupublikule on kindlasti saali oodata ka Leedu fänne,» sõnas Parvits.