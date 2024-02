Neuville lükkas Evansi vandenõuteooria ümber

Neuville jäi kuuendale kiiruskatsele neli minutit hiljaks, mille eest määrati talle 40 sekundit ajatrahvi. Evans arvas, et Neuville tegi seda meelega, sest värske lume tõttu kaotasid eespoolt stardijad kõvasti aega. «Tundub, et konkurendi võistlusvaim on aknast välja lennanud. Küll aga paneb see mõtlema, kas tegu oli taktikamängu või millegi muuga,» lausus Evans katse lõpus.

«Ah et Evans arvab, et minu tehniline probleem oli osa strateegiast?» lausus Neuville hiljem Belgia rahvusringhäälingule. «Me ei rääkinud sellest temaga. Mul pole siin väga midagi öelda. Ta nägi, et mu auto ei tahtnud tankimisalal käivituda. Ta nägi, et meil on probleeme ja meil tuli autot terve pärastlõuna kaasas vedada,» andis Neuville mõista, et taktikamänge ta ei mänginud.