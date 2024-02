Evans lõikas punktisüsteemist suurima kasu, kuid püsib rahulolematu

Juba hooaja alguses ütles Evans, et uus punktisüsteem devalveerib võitu. Tema arvamus ei ole muutunud. «Ma jätkuvalt arvan, et see pole õige. Esapekka Lappi võitis, aga teenis vähem punkte kui mina. Olgu asjaolud mistahes, see ei ole õige,» ütles ta DirtFishile.