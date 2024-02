Spordiajakirjanduse parimad tööd: Postimehele esikoht parima võistlusülevaate kategoorias

«Igal aastal žüriis olles tõden sama mõtet – kuigi olen väga aktiivne spordi jälgija ja endiste kolleegide tegemistega kursis, siis alati on mõni väga tugev töö, mis on kahe silma vahele jäänud,» kommenteeris žürii esinaine Kirsberg.

«Jätkuvalt on kõige keerulisem kategooria kirjutava pressi publitsistika, sest töid on palju, ja nad on väga erinevad. Ometi, terad eralduvad. Esimest korda ajaloos juhtus ka nii, et žüriiliikmete ja foto kategooriat lisaks hinnangud kolme tippfotograafi mõtted ühtisid. Seega, olid üheselt arusaadavalt head pildid!»

Fotokategoorias sai kindla võidu Pärnu Postimehe fotograaf Mailiis Ollino.

Pärnu Postimehe fotograafi Mailiis Ollino jäädvustus "Kohtunike lihtne elu" sündis novembri lõpus Uulus Eesti karikavõistlustel kalisteenikas. Foto: Mailiis Ollino/Pärnu Postimees

«Kõiki saadetud töid lapates vaatan neid sellise pilguga, milline fotodest võiks sattuda globaalse haardega meedia galeriidesse või ajakirja/-lehtedesse. Action'i kohalt peaks eestisisesel võistlusel tabatu olema «never seen before» moment. Sellist tööd see aasta ei olnud. Mailiisi foto see-eest täidab mitmeid kriteeriume,» hindas Martinson.

«Foto tekitab huvi, paneb vaatajat süvenema, mis pildil ikkagi toimub. Fotol on mitu plaani – atleetlik ja dünaamiline esiplaan ning vastupidine, rahulik ja vaikelulaadne tagaplaan. Kaks vastandit, mis on terava silmaga ka kompositsiooniliselt ilusti vormistatud. Parim «feature» pilt kõikidest saadetutest. Miks mitte ei võiks see foto olla «Sports Illustated» ajakirja nädala pilt?»