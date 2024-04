Tänaku ülemus on marus: see ei ole lihtsalt võimalik

Pea poolteist kuud on möödas sellest, kui avalikuks sai Rahvusvahelise autoliidu (FIA) WRC töörühma ettepanek radikaalsetest reeglimuudatustest. Ott Tänaku tööandja Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul toonitab, et ajagraafik on aetud väga pingeliseks ning kiiremas korras on vaja konkreetseid vastuseid õhku rippuma jäetud küsimustele.