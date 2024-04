Jari-Matti Latvala: tundub, et vanus on Ogier’d kätte saamas

Reedel sõidetud kaheksast kiiruskatsest õnnestus 40-aastasel Ogier’l võita kaks viimast. «Pärast pikkasid pause rallide vahel võib algus olla keeruline. Ta otsib tunnetust ja siis kaob see ära. Hea, et ta lõpuks kiiruse üles sai,» ütles Toyota rallimeeskonna pealik portaalile Rallit.fi.

«Eks vanus ja pikad võistluspausid annavad natukene tunda,» lisas Latvala, andes mõista, et Ogier pole oma parimate päevade tasemel.

Sellegipoolest on Ogier võitluses kenasti sees. Kuna laupäevasteks katseteks lubatakse vihma, võib see kaarte korralikult segada. «Praegu tahavad kõik võita. Kui peaks sadama, võivad vahed äkitselt suureks minna. Nii risk kui ka vigadeoht suureneb. Loodan väga, et meie autod püsivad homme teel,» ütles Latvala.