WRC-sarjast kaovad ilmselt kaks Euroopa etappi

Praegu kuulub WRC-sarja 14 etappi ning see arv jääb Ciesla sõnul muutumatuks ka järgmisel hooajal. Ciesla nimekirja kuulub aga neli rallit (Sardiinia, Korsika, Wales ja Saksamaa), mil on veel arenemisruumi.

Kuna rahvusvaheline autoliit (FIA) soovib autorallit muuta ülemaailmsemaks spordialaks, siis on ohus just Euroopa etapid.

Tõenäoliselt on kõige nutusem seis Korsikaga, mis tekitab meeskondadele sarnaselt Sardiiniaga logistilisi probleeme. Prantsusmaale kuuluva Vahemeres asuva saare kahjuks räägib ka asjaolu, et sinna on keeruline publikut kaasa elama ahvatleda. Samas on Ciesla pakkunud välja, et Prantsusmaa ralli võiks kolida tagasi mandrile ning tõusta nii maailma suurimaks ralliks.