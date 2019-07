Eesti esindus naaseb World Roller Gamesilt kõrge kohaga

Teist korda toimunud World Roller Gamesi võib lugeda rulluisualade olümpiamängudeks, ühendades ühe ürituse alla kõik väikestel ratastel harrastatavad spordialad. Ühe ürituse raames krooniti üle 4000 osaleja seast maailmameistrid 11 alal. Eestlastest veeresid kiirrulluisutamises maratoni starti Antti Haljak, Kristiine Kalev ja Danila Ruusu. Haljak ja Kalev said tulemused kirja vastavalt 219. ja 134. positsioonil. Kohalolnud Inline Downhilli esindaja Tõnis Paalme ning Inline Freestyle'i esindaja Erki Kullap seekord tulemust kirja ei saanud.

Oma hooaja parima tulemuse järele sõitnud rulliluuisutajate tiim koosseisus Triin Juss, Mari-Liis Männard, Jaanika Kiolein, Anette Aun ja Hanna-Stiina Kivinurm, võib rahulolevalt koju naasta, olles saavutanud oma kvartett kategoorias võistelnud kavaga «The last song of the swan» 14. koha, seljatades sealjuures Ameerika Ühendriikide meeskonnad. Maailmameistriteks krooniti absoluutsesse tippu kuuluvad itaallased.