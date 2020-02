Suri Manchester Unitedi endine väravavaht ning kangelane

Greggi mäletatakse enim kui Müncheni lennukatastroofi kangelast. 1958. aastal 23 inimese surmaga lõppenud õnnetuses oli just tema see, kes reisijaid põlevast lennukivrakist välja tiris. Kaks nädalat pärast katastroofi tegi Gregg FA Cupis Sheffield Wednesday vastu nullimängu.

Gregg ise soovis, et teda jäädakse mäletama tema tegude eest väljakul, mitte lennuõnnetuse tõttu. 2008. aastal ütles ta järgnevat: «Olen Harry Gregg, mees, kes mängis jalgpalli. Headel päevadel olin kasulik, halbadel päevadel aga kehv. Tahan, et mind mäletataks just selliselt.»