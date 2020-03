Red Bulli ninamees tahtis Jüri Vipsi meelega koroonaviirusesse nakatada

«See oleks olnud ideaalne paik, kus viirus läbi põdeda. Nad on noored ja tugevad mehed, kes on kõik hea tervise juures. Niiviisi olnuks nad kõik valmis, kui võidusõiduhooaeg taas pihta hakkab, sest ees ootab väga tihe tšempionaat,» jätkas vanameister.

Kuigi Marko ise oli ideest vaimustatud, ei läinud see teistele Red Bulli ninameestele peale. «Ütleme nii, et vastukaja polnud just kõige parem,» lausus Marko ja täpsustas, et tema põhirõhk oli ikkagi sellel, et sõitjad saaksid üheskoos ennast vormis hoida ja viiruse võimalik läbipõdemine olnuks lihtsalt kõrvaltegur.