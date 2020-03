FIA jättis Hyundai ja M-Sporti pika ninaga, Mäkinen sai oma tahtmise

«Nad avastasid, et autod muutuvad liiga kalliks – bla, bla. WRC autod ongi kallid, aga kui tahame R5 autod kiiremaks muuta, ei saa seda teha R5 reeglite järgi. See on fakt. WRC autode puhul on asjad palju keerulisemad. Kui tippsõitjad R5 autodega sõidaks, lendaksid masinatelt rattad alt. Need mehed on harjunud gaas põhjas sõitma,» on Toyota tiimpealik Tommi Mäkinen sõnanud.