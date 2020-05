Ametlik: Keenia MM-etapp jääb ära

«Oleme tänulikud Safari ralli patroonile, president Uhuru Kenyatta, kes on toetab meid meie järgmistel sammudel,» sõnas spordiminister Amina Mohamed. «Samuti oleme tänuvõlglased FIA presidendi Jean Todti ja WRC promootori Olicer Ciesla ees, kes on aidanud Safari ralli tagasi MM-sarja tuua.»

See on juba neljas MM-ralli, mis koroonaviiruse tõttu ära jäänud või edasilükkunud. Kui Argentina ja Sardiinia rallide kohta pole veel uut infot saabunud, siis Portugali etapp jääb kindlasti tänavu ära. See tähendab, et rallimehed võivad asuda valmistuma Soome ralliks, mis peaks toimuma augustis.