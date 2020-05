Eesti meistriliiga punktirekordi omanik: elasime omal ajal paremini kui tavainimesed

Kuidas nii, kas siis Kalevis ei mänginudki kõik Eesti koondislased?

Kalev oli Eesti koondis küll, aga vähemtähtsates mängudes prooviti nooremaid ka. Kunagi oli Balti karikas, kus mängisid Soome, Eesti, Läti ja Rootsi. Seda peeti mitmeid aastaid järjest. Igal aastal toimus turniir erinevas linnas. Kui mängiti näiteks Soomes või Rootsis, siis kõik vanemad mängumehed käisid kohal. (Aleksei) Tammiste, (Priit) Tomson ja teised põhimehed olid kõik täiesti terved. Kui turniir peeti Baltikumis, siis hakkas mõnel mehel natuke põlv valutama või selg tegi liiga ja võimaluse said nooremad.

Kes n-ö Kuldse Kalevi meestest Sinu jaoks kõige meeldejäävam mängumees oli?

Kuradi raske on vastata (Muigab.). Ma pakuksin (Aleksei) Tammistet ja (Priit) Tomsonit. Tammiste oli oma žestide ja sõimamisega väljapaistev, samas mängis hästi ka. Mäletan, et ta võis kogu mängu mööda visata, aga just selle viimase pani sisse. Tomson oli vastupidi selline rahulik mees. Kui sa mingi korraliku käki kokku keerasid, siis ta ikka salvas päris teravalt, aga nii polnud, et ta kogu aeg sõimaks ja karjuks.

Kas Tammiste sõimamist oli noorema mängumehena raske taluda ka?

Tead, alguses oli, aga pärast mõtlesin, et las sõimab (Muigab.). Tema käest said kõik - oma mehed, kohtunikud, treenerid. Kes ainsana sõimata ei saanud, oli Kullam. Kullamit ta austas. Aga mõne teise treeneriga oli nii, et Tammiste võis asja lausa ise organiseerida, hakkas seal ise juba vahetusigi tegema.

Sa lõpetasid korvpallurikarjääri tänapäevases mõistes üsna vara - 32-aastaselt. Miks?

Sellel oli kaks põhjust - põlved ja selg (Naerab.). Selg nii hull polnud, aga põlved küll. Tol ajal oli treeningkoormus see, mis liiga tegi. Mäletan, et korra Moskva spartakiaadi ajal olin ma täiesti pikali ja ei saanud isegi liigutada. Põlved ei suutnud suurt koormust taluda.

Oled tuntud oma hea viskekäe poolest, kas see on treenitud või n-ö kaasasündinud?

Ikka kaasasündinud, muidu viskaksid kõik hullud treenijad ju sisse (Muigab.). Aga ei viska. Kui palju minagi seda visketrenni olen teinud? Kui veel Kohilas elasin, siis maja hoovi peale panin korvirõnga üles ja loopisin peale küll, aga palju see ikka aitas.

Sinu karjääri ajal kolmepunktijoont veel polnud. Usutavasti oleks vastasel juhul Sinu punktirekordid veel võimsamad?

Natukene kindlasti, kuigi ma polnud eriti nii kauge loopija. Üritasin küll, aga põhiline leib oli mul ikkagi keskpositsioon. Aga kui kolmesejoon oleks maas olnud, siis ehk oleks mõnel viskel sammukese tagasi astunud (Muigab.).

Rääkides resultatiivsusest, siis Sinu käes on endiselt Eesti meistrivõistluste ühe mängu punktirekord (Randala tõi 10. märtsil 1979 toimunud kohtumises 56 punkti - S.S.). Kas mäletad, kuidas see sündis?