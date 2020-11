Sildaru avavõistluse kohal on koroonaviiruse tõttu üha enam küsimärke

MK-sari peaks 20. novembril algama Austrias Stubai suusakuurortist, kuid sealne valitsus on koroonaviiruse vastu võitlemiseks võtnud kasutusele üsna karmid meetmed. Hetkel on teada, et tänasest pannakse Stubai suusakeskus vähemalt detsembri alguseni kinni ja seega pole väga tõenäoline, et võistlus üldse toimuda saaks.