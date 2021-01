Tour de Ski teises võistluspaigas valitses kaos: sportlased külmetasid tunde õues järjekorras

Osa muredest avaldus esimeses võistluspaigas Šveitsis Val Müstairis ning enamasti olid need seotud koroonaviiruse leviku tõkestamiseks kasutatavate maskide ebakorrektne kasutamine. Pärast kolme esimest osavõistlust reisis karavan Itaaliasse Toblachisse, kus juba saabumine oli probleemne.

Nii sportlased, võistkonna abimehed kui ka ajakirjanikud pidid veetma tunde väljas sisuliselt järjekorras, et oodata oma võistluspasside kättesaamist. Kui muidu oleks see kõik veel vastuvõetav olnud, siis Itaalias on õhutemperatuur ikkagi alla nulli ning pikalt oodates hakkab lihtsalt külm.