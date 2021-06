Latvala avaldas Neuville'ile kaastunnet, kuid vihjas samaaegselt, et äkki tuleks Ogier'lt šnitti võtta

Belglase edu viimase päeva hommikul lähima jälitaja ees oli ligemale minut, kuid see ei päästnud teda, kui ralli 14. katsel Hyundai vedrustus purunes ning ta oli sunnitud katkestama .

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala leidis pärast võidukihutamist, et belglane oli tõesti Safari teedel kõige kiirem, kuid tark sõitja teab, millal veidi järele anda, et kindla peale lõpuni tulla.

«Ma ütlesin juba ralli ajal mõningatele inimestele, et «see kiirus, mida Neuville näitab - ma ei näe, et ta tuleks sellega ka ralli lõpuni. See on lihtsalt liiast. Ta on liiga kiire»,» meenutab soomlane portaalile DirtFish.