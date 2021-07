TÄNA OTSEPILT ⟩ Pärnu võõrustab Baltikumi tippratsanikke

Classic Pärnu peakorraldajate Siim Nõmmoja ja Agris Juhkovi sõnul on võistlema oodatud üle 100 hobuse ja ratsaniku Eestist, Lätist ja Leedust. «Kahel päeval toimub kokku kaheksa võistlussõitu, kus saab näha 115-140 cm takistuste ületamisi. Põhisõit Classic Pärnu Grand Prix leiab aset pühapäeva õhtul. Lisaks toimub areenil mõlemal päeval koolisõidu show, mis tutvustab pealtvaatajatele ratsaspordiala, mille Eesti esindaja äsja olümpiale pääses.»

Classic Pärnu ei ole ainult spordisündmus, vaid pakub pealtvaatajatele ka muud meelelahutust ja kultuuriprogrammi. «Areeni kõrval on avatud külaliste restoran, kus saab hea toidu ja veini kõrvale tipptasemel ratsasporti vaadata. Kuursaali ees on toimumas minimess, kus tutvustatakse sündmuse toetajate tooteid ja teenuseid ning peredel on võimalus proovida poni- või vankrisõitu. Laupäeval kell 14 toimub koostöös Pärnu Muusikafestivaliga Kuursaali kõlakojas Kaitseväe orkestri tasuta kontsert «Kaunimad laulud »,» rääkis korraldaja.