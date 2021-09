Spordi lühiuudised: Solberg edutatakse WRC-rooli, Suninen liitub Hyundaiga

Veebruaris toimunud Lapimaa MM-etapil Hyundai i20 Coupe WRCga debüteerinud Oliver Solberg saab oktoobri keskel peetaval Hispaania rallil taas neljarattalist põrgulist taltsutada. Rootslase jaoks on see esimene asfaldil sõidetav MM-etapp WRC-autoga. Väike kogemus on Solbergil siiski olemas: juunis kihutas ta ka Alba rallil, kus noppis Ott Tänaku ees esikoha. «Fantastiline on uuesti WRC-auto rooli istuda. Kui ma Albal Hyundai WRCga sõitsin, oli see kogemus lihtsalt hämmastav. Ootan uut võimalust väga ja see saab olema võimas väljakutse,» lausus 19-aastane rallitalent.