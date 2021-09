Andrea Adamo: Soomes on meil võimalik näidata, mida Ott Hyundaiga tegelikult suudab

«Meie esmane eesmärk sel nädalavahetusel on olla kõikide ekipaažidega järjepidev,» sõnas itaallasest šeff Hyundai pressiteenistusele.

«Kui me töötame ühise meeskonnana ning hoiame vigade ja eksimuste arvu minimaalsena, siis on meil potentsiaali teha siin hea tulemus, kuna tegemist on Rally Estoniaga sarnase võidukihutamisega,» jätkas Adamo.

«Eestis õnnestus nii Thierryl [Neuville'ile] kui ka Craigil [Breenil] lõpetada poodiumil, kuid tegelikult ei saanudki me ju teada, milleks olnuks Ott võimeline (Tänak katkestas neljandal katsel teise järjestikuse rehvipurunemise tõttu - K.J.). Siin on meil võimalik teha vigade parandus,» lausus tiimipealik.

Kuigi pärast Akropolise võidukihutamist laususid nii Adamo kui ka Neuville, et nii individuaalne kui ka meeskondlik MM-tiitel on neil käest libisenud, vihjas Adamo nüüd, vahetult enne Soome rallit, et nemad unistavad Hyundai kolmandast järjestikusest tiitlist endiselt. «MM-heitlus jätkub ning meil tuleb allesjäänud rallidelt võtta maksimum,» lausus ta.

Kolm etappi enne hooaja lõppu on jääb Hyundai Toyotast maha 47 punktiga. Sõitjate arvestuses – kus jagamisel on vähem punkte – on olukord aga veelgi lootusetum: MM-sarja liidri Sebastien Ogier' edumaa tiimikaaslase Elfyn Evansi ees on 44 silma, Neuville jääb kolmandana maha juba 50 punktiga.