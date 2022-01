Latvala: ainult kohalikel meistrivõistlustel domineerides WRC-tiimi ukse taha ei jõua

Milliseks hindas aga enne katkestamist üldarvestuses kaheksandat kohta hoidnud Latvala Soome meistrivõistluste avaetapi taset? «Siinne tase on jätkuvalt väga kõrge ning mõistagi tekitab see, kui sa siin võidad, [WRC-tiimides] huvi. Küll on tõsi see, et ainuüksi siin triumfeerimisest ei piisa, et WRC-tiimi pääseda. Enne tuleb samasugust hoogu näidata ka MM-etappidel. Kui sa suudad ka seal edu saavutada, lisaks kodustele etappidele, alles siis hakatakse sinust mõtlema kui võimalikust tiimisõitjast,» lausus soomlane, kes sai pärast teepervele jäämist juttu puhuda mõningate rallifännidega.