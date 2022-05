AJALOORÄNNAK ⟩ 1994. aasta MM: turniir, mis algas ja lõppes eksitud penaltiga

Finaal Brasiilia–Itaalia 0 : 0, pen 3 : 2

«Olen oma karjääris vaid mõnel penaltil eksinud ja seda seetõttu, et väravavaht on teinud hea tõrje,» on Baggio hiljem selgitanud. «Raske öelda, mis juhtus. Teadsin, et Taffarel alati hüppab, seega üritasin lüüa keskele, aga mitte päris mööda maad. See oli õige otsus, paraku läks löök üle värava. See oli mu karjääri halvim hetk, näen seda endiselt aeg-ajalt unes.»

Brasiilia ajakirjandus, kes oli kogu turniiri jooksul kritiseerinud peatreener Carlos Alberto Parreira «liiga euroopalikku» ja konservatiivset mängustiili, pidi nüüd oma sõnu sööma, kuigi mõnel pool väideti ka MM-tiitli järel, et brasiillased on irdunud oma põhiväärtustest. Neljas maailmameistritiitel oli aga tõsiasi – ja täpselt nagu 1970. aastal, tuli see otsustavas mängus Itaalia vastu.

Lugude koostamisel on muu hulgas kasutatud FIFA ametlikku MM-ajaloo raamatut «The Official History of the FIFA World Cup» ja Andres Musta eestikeelset raamatut «Kuldne karikas. Jalgpalli MM läbi aegade».