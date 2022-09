Jelena Välbe läheb FISi presidendi jutule

Esialgu pidanuks Välbe maailma suusaisa jutule saama vahetult enne oktoobris toimuvat FISi kongressi, kuid sel nädalal toimuval idanaabrite suurel spordikongressil «Venemaa on spordi suurvõim» andis ta teada, et on sunnitud kongressilt kiirendatud korras lahkuma, kuna kohtub Eliaschiga. Välbe sõnul polnud FISi presidendil muud aega, et teda jutule võtta.

Kuigi ametlikult pole veel välja öeldud, millest kaks suusajuhti omavahel räägivad, on ilmselge, et põhiteema on venelaste võistluskeeld ja selle võimalik lõpetamine, nagu viitas eelmisel nädalal FISi peasekretär Michel Vion.

Toona sõnas Välbe uudist kommenteerides, et nemad oleks valmis rahvusvahelisele areenile naasma, seda isegi neutraalse lipu all, kuid kui sellega kaasneks mingi sõjavastasuse bürokraatia, on vastus kindel «ei».