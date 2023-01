Soome ekspert usub, et Tänak pigistab M-Spordi Pumast kõik välja

«Fordi auto polnud mullu üldse paha, lihtsalt siiani jäi neil sõitjast vajaka. Mina usun aga, et Tänak suudab oma kogemustega sellest autost kohe kõik välja pigistada,» on Haapamäki veendunud.

Tema hinnangul on just eestlane Kalle Rovanperä suurimaks tiitlirivaaliks, kuid mõistagi ei maksa ära unustada Hyundais nüüd taas esisõitja rolli nautivat Thierry Neuville'i.

Toyota tiimipealik Jari-Matti Latvala on, muideks, samal arvamusel. «Tänakul on väga suur nälg MM-tiitli järele, kuid Kallel tuleb [tiitli kaitsmiseks] lihtsalt oma mullust taset hoida. Õnneks on Kalle nii noor, et tal on lihtsam enda motivatsiooni hoida,» sõnas Latvala.