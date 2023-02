Tänak usub võitu: oleme juba kolm päeva kihutanud, saame ka kaks katset hakkama

Ralli võidu pärast võitlev Tänak alustas päeva pealtnäha võimsalt, kui suurendas pühapäevase esimese katsega edu Breeni ees kolme sekundi võrra. Katse lõpus ilmnes siiski, et päris nii roosiline kõik polnud.

«Sa suudad seda (You can do it – K.J.),» vastas Tänak muigega ning kinnitas, et usub samamoodi, et suudab esikohast kinni hoida. «Siiani oleme sellega hakkama saanud, seega peaksime suutma oma hoogu ka hoida.»