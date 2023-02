Malcolm Wilson: Otile ei tule enam midagi ette öelda, ta on ikkagi maailmameister

Tänak ise andis hooldusalast ära sõites mõista, et tema usub juba talveralli võitu. Positiivselt on meelestatud ka tiimiboss Malcolm Wilson, kes saatis saarlase tagasi rajale lihtsa tõdemusega: «Sa suudad seda (You can do it – K.J.)»

Mida tegelikult sellises olukorras ralli liidrile, kel all 11,6-sekundiline edu, öelda? «Ilmselt mitte seda, mida viis-kuus aastat tagasi, sest vahepeal on Otist saanud maailmameister,» alustas Wilson muige saatel All Live'i intervjuud.

«Otile ei tule enam midagi öelda. Nägime juba hommikul, et ta teab, mida tuleb teha. Ta on pingeliselt vaadanud katsete esimeste läbimiste videosid. Praegu polegi vaja enam muud öelda, kui lihtsalt edu soovida.»

Tänaku ja Wilsoni omavaheline suhtlus on midagi, mida rallifännid heldimusega vaatavad. Ka saarlane tõdes Monte Carlos, et Wilson on talle otsekui kasuisa. Kuidas šeff ise sellele partnerlusele peale vaatab?

«Tõesti, Ott veetis meiega omal ajal pika aja, seega tunneme teda väga hästi. Ka oma esimesed võidud teenis ta meiega 2017. aastal, kuid liikus seejärel edasi. Selleks, et tulla maailmameistriks ja saada see enesekindlus, et oledki päriselt parim. Ütleme nii, et minu jaoks on praegune olukord palju lihtsam kui viis-kuus aastat tagasi,» kostis Wilson.