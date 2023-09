Nadali tervis on kehv: isegi trepist kõndimine on raske

Võimalik, et 37-aastane hispaanlane ei suudagi enam profitennisesse naasta. «Tahaksin jälle mängida ja olla konkurentsivõimeline. Kuid minu unistus pole tagasi tulla ja Prantsusmaa või Austraalia lahtiseid võita. Annan endale aru, et praeguses seisus on see väga kaugel,» ütles Nadal.