Juulis Miami Interiga liitunud Messi hakkas kohe ilma tegema ning oma uut koduklubi pildile mängima. Nüüd on aga Messi, keda seob Interiga leping kuni 2025. aastani, andnud mõista, et soovib karjääri lõpetada koduses Argentinas.

«Mul on alati peas olnud mõte nautida Argentina jalgpalli, mängida Newelli eest ja teha seda maailmameistrina,» rääkis Messi. Newell's Old Boys on Messi noorteklubi tema kodulinnast Rosariost, kus ta mängis kuni 13-aastaseks saamiseni, enne kui liitus Barcelonaga.