Lisaks on paigas ka piloot Ryo Hirakawa. 29-aastane jaapanlane on tulnud kestvussõidu (WEC) maailmameistriks, võitnud kuulsa Le Mansi sõidu, tulnud Super GT meistriks ning vormelisarjas SUPER FORMULA tulnud kahel korral teiseks. Tulevase ühistiimi uudise taustal pole üllatav asjaolu, et Hirakawa võeti mõne nädala eest McLareni arenevate sõitjate programmi liikmeks ning ta on juba testinud selle tiimi vormelit.