Tänak ei lase lumest ja muust ennast Horvaatias segada: oleme valmis!

Nimelt said sõitjad eile ja täna kohalike teedega tutvuda ning kohati tuli seda teha lumesajus!

Sealjuures on ka nädalavahetusel oodata kiiruskatsete piirkonnas öösiti miinuskraade ning sademeid: mis kujul need alla tulevad, sõltub mõistagi temperatuurist. Võimalik on nii vihma-, lume- kui ka lörtsisadu.

«Lõpetasime just katsetega tutvumise siin Horvaatias. Tingimused on olnud äärmiselt ettearvamatud ning tundub, et nädalavahetus tõotab ilma tõttu tulla võrdlemisi väljakutsuv,» kirjutas Tänak pärast recce lõpetamist ühismeediasse.

«Meie eesmärk on aga jätkuvalt selge ning kavatseme selle nimel ka võidelda. Oleme lahinguks valmis,» sõnas MM-sarja üldarvestuses neljandat kohta hoidev saarlane, kelle hinnangul on Hyundai i20 masin Horvaatias edu saavutamiseks piisavalt tasemel. Lubavaid märke selle kohta andis jaanuarikuine Monte Carlo ralli.