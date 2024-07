Õppimise aasta(d): Eesti uuema põlvkonna kergejõustiklased peavad veel olümpiaküpseks sirguma

«Tahtsin joosta alla 48 sekundi. See oleks eriti siin, Kadrioru staadionil, olnud väga tore. Ma arvan, et Kadrioru staadion on minu arengule väga palju juurde andnud ja olen ka ise siia väga palju maha jätnud,» sõnas Mägi, kes tõdes, et pole paari nädala tagusest EMi neljandast kohast veel päriselt üle saanud.